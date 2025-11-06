T.C.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. Madde: İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI ZAMANA, YERE VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

A) İdareye ilişkin bilgiler

İdarenin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi İdarenin Adresi: Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Akdeniz/MERSİN Telefon & Faks numarası: (324) 533 14 01 İhalenin Şekli: 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a (36.) maddesi(Kapalı Teklif Usulü) İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı:

Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Mersin Büyükşehir Belediyesi Bodrum (-1) bulunan Toplantı Salonunda 19 / 11 / 2025 tarihinde İlan tablosundaki ihale sırası, ve saatine göre yapılacaktır.

2. Madde: İhaleye İlişkin Bilgiler ;

1) Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda niteliği, nevi ve miktarı belirtilen 17 Adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (36.) maddesi Kapalı Teklif Usulü ile satış işlemi yapılacaktır

SIRA İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL ALAN M² NİTELİK PLAN DURUMU HİSSE MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE TARİH

SAATİ 1 Tarsus Yunusoğlu - 949 74,269.00 Arsa Sanayi Alanı

E= 0.50 1/1 460.800.000,00 13.824.000,00 9:45 2 Silifke Taşucu 287 1 2,342.53 Zemin+4 Katlı Kargır Bina ve Arsası

Ticaret

Alanı 1/1 80.000.000,00 2.400.000,00 9:52 3 Erdemli Tömük 189 6 3,545.59 Arsa Konut Alanı E=2.00 1/1 60.000.000,00 1.800.000,00 9:59 4 Toroslar Yalınayak 11474 1 12,000.00 Arsa Depolama Alanı E= 0.50 1/1 57.600.000,00 1.728.000,00 10:06 5 Erdemli Tırtar 122 2 3,975.00 Turizm Tesis Alanı Turizm Tesis Alanı E:1.50 1/1 47.500.000,00 1.425.000,00 10:13 6 Erdemli Tırtar 117 1 2,580.00 Arsa Turizm Tesis Alanı E:1.50 1/1 30.100.000,00 903.000,00 10:20 7 Erdemli Tırtar 117 2 2,403.00 Arsa Turizm Tesis Alanı E:1.50 1/1 29.000.000,00 870.000,00 10:27 8 Silifke Taşucu 248 1 1,790.82 Arsa

Ticaret+Konut E=1.50 1/1 28.000.000,00 840.000,00 10:34 9 Erdemli Kargıpınarı 285 1 999.00 Arsa Ticaret Alanı E=2.40 1/1 20.000.000,00 600.000,00 10:41 10 Tarsus Atatürk 4951 1 1,360.00 Arsa Ticaret + Konut Alanı

E:1.70 57/68 18.000.000,00 540.000,00 10:48 11 Silifke Kapızlı - 1819 1,478.00 Arsa T.T.K

E= 1.60 1/1 15.000.000,00 450.000,00 10:55 12 Tarsus Baltalı 108 2 5,688.00 Petrol İstasyonu Alanı Bakım ve Akaryakıt İstasyonu 1/1 15.000.000,00 450.000,00 11:02 13 Tarsus Atatürk 4950 5 1,093.00 Arsa Ticaret + Konut Alanı

E:1.70 871/1093 13.200.000,00 396.000,00 11:15 14 Erdemli Çeşmeli 74 7 1,429.42 Arsa Konut Alanı E=0.90 1/1 12.000.000,00 360.000,00 11:22 15 Silifke Kapızlı - 1823 1,051.09 Arsa T.T.K

E= 1.60 1/1 11.000.000,00 330.000,00 11:29 16 Silifke Türkmenuşağı 101 53 14,925.05 Susuz Tarla - 1/1 7.105.000,00 213.150,00 11:36 17 Silifke Demircili 107 4 28,497.63 Susuz Tarla - 1/1 5.000.000,00 150.000,00 11:43



2) İhale Şartnamesi ve satış sözleşmesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğünden (Mahmudiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) ücretsiz olarak görülebilir ve istekli ihaleye katılım için şartname her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 5.000,00-TL veya 10.000,00 TL. bedel karşılığında alınabilir.

3) İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Belediyemize ihale bedelini peşin yatıracaktır.

4) Taşınmazın İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderlerini ödemek, İhale üzerinde kalan istekliye aittir.

5) İlan, İdari Tip Şartname ve Satış Sözleşmesindeki hükümler bir bütündür.

6) Kesin teminat; tespit edilen tahmini bedelin %6’dır. Ancak taşınmazlar peşin satılacağından dolayı kesin teminat alınmayacaktır.

İlandaki tabloda belirtilen 4. Sıradaki taşınmaza sözleşme süresince kesinleşen ihale bedeli üzerinden %6 Kesin teminat alınacaktır.

7) Türk Medeni Kanununun 732. Maddesi gereğince tabloda belirtilen 10 ve 13 sıradaki hisseli taşınmazlarda tekliflerin eşit olması halinde pay sahibine öncelik verilecektir.

3. Madde: İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI SUNMALARI GEREKİR

Gerçek Kişi Olması Halinde

Kanuni İkametgah Belgesi (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı İhale aşamasında ibraz edilecektir.) Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.) İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)

Tüzel Kişi Olması Halinde

Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makam dan düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil belgeleri,



İlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin

Yönetiminde ki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

Ortak Olması Halinde

a) Ortaklığa ilişkin Beyanname (Noter tasdiki olacak)

b) Ortaklarca 3. Maddenin A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.

Ortak Belgeler

Tebligat için adres beyannamesi(Telefon, varsa UETS, varsa faks numarası ve varsa posta adresi) ibraz edilecektir. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir. %3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek değerler; banka teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hazine bonosu vs.(Teminat belgeleri İhale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacaktır.) İhale dosya bedelinin 5.000,00 TL veya 10.000,00 TL ödendiğine dair makbuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi, İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesini ve sözleşme taslağının her sayfasını imzalamalıdır. Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesi

Madde: TEKLİFLERİN VERİLMESİ

İstekliler posta ile gönderecekleri ya da elden teslim edecek Kapalı Teklif Zarflarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce, saat 17:00’ e kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğüne (Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi Kuvayı milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) vermeleri şarttır. Posta ve Elden verilecek kapalı teklif zarflarına Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Dış Zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlandaki tabloda belirtilen 16 ve 17 sıradaki taşınmazların ihaleye katılım için şartname bedeli 5.000,00-TL dir.

İlandaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sıradaki taşınmazların ihaleye katılım için şartname bedeli 10.000,00-TL dir.

Madde: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Madde: TAŞINMAZ DURUMU

a) Satışa sunulan taşınmazlarda üçüncü şahıslara ait ağaç, yapı, yol, benzeri üst örtüler ile ruhsata tabi olmayan işgaller olabileceğinden, istekli bu ağaç, yapı, yol ve işgallere ilişkin üçüncü şahısların hak ve yükümlülükleri olabileceğini bilerek teklifte bulunacak ve bu hususta idareden herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.

b) İlanda yer alan tabloda 11 sıradaki taşınmaz üzerinde ise trafo bulunmaktadır.

c) Satışa çıkartılmış taşınmazlara ilişkin olarak satış ilanında yer alan tabloda 6, 7, 9, 12 ve 15 sıradaki taşınmazlar içerisinde kiracı bulunmaktadır. İhale üzerinde kalan istekli taşınmazın satın alınmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tapu devrini almasına müteakip, kiracıyla olan hukuki durumu ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi sorumluluğunda olacaktır. İdareden bu hususta herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.

d) İlanda belirtilen tabloda 1, 2, 5 ve 9 sıra numaralı taşınmazların üzerinde yer alan mevcut yapılar ile birlikte tahmini muhammen bedeli belirlenmiştir.

e) İlanda yer alan tabloda 2 sıradaki taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır beyanı bulunmaktadır.

f) İlandaki tabloda belirtilen 4. Sıradaki taşınmazı alacak istekli 5957 sayılı Kanun 11. Maddesi ve Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 2 ve 17 fıkrası gereğince taşınmazın satın alacak gerçek veya tüzel kişilik soğuk hava deposu ile tasnifleme ve ambalajlama tesisi kurmak zorundadır. Taşınmaz ile ilgili diğer hususlar satış sözleşmesi ve satış şartnamesinde hükümleri uygulanacaktır.

g) Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu hükümleri geçerlidir.

h) Mevcut İmar Planı olan taşınmazlara Ortaklığa ilişkin olarak teklif verebilir.

İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02327274