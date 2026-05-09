MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/61 Esas



KARAR NO : 2026/200

Davacı MÜBECCEL DRONEY tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

Dava konusu; Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli mah., parsel no: 3075, A1 blok, bağımsız bölüm no: 23'de kain mesken niteliğindeki taşınmazdaki taraflar arasındaki ortaklığın ivaz ilavesi ile dahi aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın, üzerindeki hak ve yükümlülükler ile birlikte umuma açık olarak açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliyesi Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Hümeyra İZOL'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026

Basın No: ILN02464966