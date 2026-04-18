MERSİN 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/709 Esas



KARAR NO : 2026/220

Davacı ALAA OBAID vekili tarafından davalı BUSHRA ISMAEL aleyhine mahkememizde açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizden verilen 07/04/2026 tarih ve 2025/709 esas, 2026/220 karar sayılı ilam ile davalının kabulüne karar verilmiş ve Abdulsada ve Layla Hadı'dan olma 07/12/1980 doğumlu 350****826 TC Kimlik numaralı davacı ALAA OBAID'ın, reşit olmayan çocuğu B19***741 numaralı Irak Pasaportunun hamili AYHAM ALAA ABDULSADA'nın zorunlu vasisi olduğu, 1980 yılı 78 sayılı Reşit Olmayan Çocuklar Bakım Yasasının 27. Maddesine istinaden çocuğu için Türkiye vizesi talep etme ve vize alma hakkı olduğu ve yine çocuğun annesinin muvafakati olmadan çocuğu ile seyahat etme, Türkiye'de oturma izni alma, vatandaşlık alma hakkı olduğuna, yine çocuğun annesinin muvafakati olmadan Türkiye'de bulunan bütün resmi kurum ve kuruluşlara (örneğin Göç İdaresi, Eğitim Müdürlüğü, Nüfus müdürlüğü) başvuruda bulunup gerekli işlemleri yapma hakkı olduğuna ilişkin Erbil Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanlığı, Erbil Aile Mahkemesi'nin 28/09/2025 tarih 894 nolu kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının davalı BUSHRA ISMAEL'e işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak iki hafta içerisinde istinaf etmesi, aksi taktirde kendisi yönünden kararın kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02449493