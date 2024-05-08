MERSİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIDAN

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T.C ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ



ESAS NO: 2018/531, KARAR NO: 2023/405

MÜŞTEKİ : KAYA GÜNATAVARİSİ YASEMİN LANYA GÜNATA, Kaya ve Bertina Noreen kızı, 02/11/1966 Londra

doğumlu.

MÜŞTEKİ : KAYA GÜNATA VARİSİ TURHAN LLOYD GÜNATA,Kaya ve Bertina Noreen kızı, 02/11/1968 Londra

doğumlu.

MÜŞTEKİ : ÖZGÜR GÜLDALI, Tevfik ve Menşure oğlu, 19/05/1975 Gölcük Doğumlu, Kocaeli, Gölcük, Kavaklı mah/köy

nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin 12/10/2023 tarih, 2018/531 esas ve 2023/405 karar sayılı ilamı ile Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçları ile verilen karar, sanıklar ve sanık müdafileri tarafından Temyiz edilmiştir.

Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçelerinin tebliği müştekilerin adreslerinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar ve sanık temyiz dilekçeleri Mersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 15 gün süre ile kalacak şekilde asılmıştır.

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın ve temyiz dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı temyiz edebileceklerinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02027639