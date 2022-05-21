Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 Şubat ayı toplantısı için nefesler tutuldu. ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından Fed bir kez daha faizi artırma kararı aldı. Fed 50 baz puan faiz artırımına gitti. Fed’in faiz kararı sonrası hem dolar kuru hem de altın fiyatları yükselişe geçti. Dolar, euro ve altın piyasası TC Merkez Bankası’nın mayıs ayı PK toplantısının ardından açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını bekliyor…

TC Merkez Bankası Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, etkisi sürmekte olan jeopolitik risklerin, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtilerek, şöyle denildi: "Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından “Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. FOMC önümüzdeki birkaç toplantıda 50 baz puanlık artışları masada görüyor. Halihazırda oldukça belirsiz olan artımı daha belirsiz hale getirmekten kaçınacağız.” demişti.