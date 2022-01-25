Van semalarında gözlenen mercek bulutunun ne olduğu neden ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, mercek bulutu normal mi?

Mercek bulutu nedir neden oluşur? Mercek bulutu ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, mercek bulutunun özelliklerini ne anlama geldiğini anlattı. Macit, "Van'da görülen mercek bulut çok nadir görülen bir bulut çeşidi. Van'ın etrafındaki karasal alanda sıcaklıklar çok düşüktü, dolayısıyla göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut orada oluştu. Soğuk alanlara gidemediği için kendi yerinde kalarak hareket ediyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre mercek bulutu şöyle tanımlanıyor:

Aşağı yukarı birbirlerinde ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isim. Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır.