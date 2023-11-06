  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2024 KPSS ve YKS tarihleri açıklandı

Ne altın ne dolar ne de euro! Parasını borsada bu hisselere yatıranlar zengin oldu

Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı

Elon Musk bombayı patlattı! Bunu yapacağını duyurdu! Bütün dünya şaşkın

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Ali Babacan’ın en acı günü!

Başınıza bela olmasın! İcralık araçtaki ucuz fiyata dikkat

Türkiye'ye şok 12 Kasım uyarısı! “Artık çok yakın” deyip duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah
Yaşam Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!
Yaşam

Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:29:00 - 2023-11-06 19:37:17

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyon yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Ters yönde seyir halinde iken kazayı görünce izlemeye başlayan sürücü ise önündeki araca çarptı. İki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ç.Ç. idaresindeki 06 DJP 554 plakalı kamyon, yol kenarındaki beton bariyerlere ve istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada ters yönden gelen bir araç iddialara göre sürücü kazaya bakarken önündeki başka bir araca çarptı. İkinci kazada yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kepçenin bir hamlesiyle bina yıkıldı! Canından oluyordu!
Kepçenin bir hamlesiyle bina yıkıldı! Canından oluyordu!

Yaşam

Kepçenin bir hamlesiyle bina yıkıldı! Canından oluyordu!

Faciadan son anda dönüldü!
Faciadan son anda dönüldü!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faciadan son anda dönüldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23