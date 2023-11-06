Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ç.Ç. idaresindeki 06 DJP 554 plakalı kamyon, yol kenarındaki beton bariyerlere ve istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada ters yönden gelen bir araç iddialara göre sürücü kazaya bakarken önündeki başka bir araca çarptı. İkinci kazada yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye sevk edildi.