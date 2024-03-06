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Resmi İlanlar MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN 

Gölcükler Mah. 799 Sok. N.6 Menderes/İZMİR adresinde mukim 26186243642 TC Kimlik nolu  NAZİF GÜLLÜ ' nün terekesinin  Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2018 tarih ve 2018/87 Esas 2018/99 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK' nun 166. Maddesi gereğince ilan olunur. 

#ilangovtr

Basın No: ILN01994924