MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
2024-03-06 00:00:00 -
MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN
Gölcükler Mah. 799 Sok. N.6 Menderes/İZMİR adresinde mukim 26186243642 TC Kimlik nolu NAZİF GÜLLÜ ' nün terekesinin Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2018 tarih ve 2018/87 Esas 2018/99 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK' nun 166. Maddesi gereğince ilan olunur.
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Basın No: ILN01994924