MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
2024-03-06 00:00:00 -
MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN
7098 Sok. N.6 Menderes/İZMİR adresinde mukim 28447998438 TC Kimlik nolu OSMAN ARSLAN' ın terekesinin Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/07/2023 tarih ve 2023/11 Tereke sayılı duruşma tutanağı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK' nun 166. Maddesi gereğince ilan olunur.
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Basın No: ILN01994912