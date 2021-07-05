Memur emekli temmuz zammı 2021 | Memur maaş zammı temmuz 2021 enflasyon farkı

Memur ve emekliye temmuz zammı ne kadar yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa zam alıyorlar. Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için gözler Türkiye İstatistik Kurumuna çevrildi.

Emekli memur temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Haziran enflasyonunun 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının haziran enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranını açıklayacak. Böylece memur ve emekliye yılın ikinci yarısında verilecek maaş zammı netleşecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yıl başında 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 3+3 zam kararı verdi.

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6 virgül 39 arttı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Açıklanacak enflasyon verisi kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak. Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam verdi.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

Taban aylıklar mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL