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Melih Gökçek’ten Haçlı artıklarına mesaj! 'Fatih'in torunları Bizans'ın torunlarına müsaade etmeyecek'

Melih Gökçek, Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımda, Gezi kalkışmasında duvarlara “Zulüm 1453’te başladı” yazan Gezi zihniyetine Fatih Sultan Mehmet Han mesajıyla cevap verdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
Melih Gökçek’ten Haçlı artıklarına mesaj! 'Fatih'in torunları Bizans'ın torunlarına müsaade etmeyecek'

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Başpiskopos III. Makarios’un heykelini diken, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un denize haç atma törenine katılan ve Yunan medyası tarafından “Konstantinopolis’i fetheden Pontus: Ekrem İmamoğlu” manşetleriyle övülen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na twitter’dan yüklenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, attığı bir twitle tartışmaları yeniden ateşledi.

Yunan medyasının İmamoğlu’na olan ilgisi nereden geliyor?

Geçtiğimiz hafta Yunan medyasının CHP’li Ekrem İmamoğlu’na olan ilgi ve övgüsünün nedenini soran Melih Gökçek, İmamoğlu’nun kendisi hakkında “Pontuslu” manşetleri atan Yunan medyasından “kıytırıktan bir haber sitesi” olarak bahsetmesi üzerine, İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri öncesi Ethnos adlı Yunan gazetesine tam sayfa röportaj verdiğini ortaya çıkartmış ve İmamoğlu’na “Sana olan bu Yunan ilgisi nereden geliyor?” diye sormuştu.

Fatih’in torunları Bizans’ın torunlarının sevinmesine müsaade etmeyecek

Melih Gökçek, bugün yaptığı Twitter paylaşımında Fatih Sultan Mehmet Han üzerinden mesaj verdi. Gökçek paylaşımında Fatih Sultan Mehmet Han, ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyen Bizans’ın torunlarının sevinmesine, senin torunların İnşallah müsaade etmeyecek…” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
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  4. Ekrem Imamoğlu

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