Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

Gökçek, Abdulhamid adlı bir vatandaşa tepki gösterip, küçük aklıyla ecdadımıza hakaret eden Ebrar Karakurt için, "Sen milli takıma layık olmayan bir LGBT'lisin" diye seslendi.

"Abdulhamid'e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek." ifadesini kullanan Gökçek, Karakurt'un milli takımdan atılması için çağrıda bulundu:

Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın.

Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin.