MediaMarkt Türkiye’den istihdama güçlü katkı

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken elektronik perakende firması MediaMarkt Türkiye, 29 ilde 91 mağazayla hizmet veriyor. Firma, mağaza yatırımlarına devam ediyor. Yakında Alanya, Antalya ve Isparta’da mağazalar açmayı planlıyor.

Her alanda büyümeye devam eden MediaMarkt Türkiye, istihdamını ise hızla artırıyor. İstihdamını 2022 Ekim ayından bu yana yüzde 10 yükselterek 3 bin 315’e çıkaran firma, çalışan adedini yukarı çekmekte kararlı.

Hedef deneyim şampiyonu olmak

CEO Faruk Kocabaş, yeni dönemde önemli adımlar atacaklarını vurguladı. Kocabaş, “Deneyim Şampiyonluğu yol hartamızı 4 başlık altında topladık. Bunları Alışveriş Deneyimi, Kullanım Deneyimi, Çalışan Deneyimi, Sosyal ve Çevresel Etki Deneyimi olarak sıralıyoruz. Hedefimiz bu alanların tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak” dedi.

Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alışveriş Deneyimi iyi olduğumuz bir alan. Bu deneyimi müşterilerimize hem mağazamızda hem de satın alma sonrasında en iyi şekilde yaşatıyoruz. 55 mağazamızda MediaMarkt Barista köşemiz bulunuyor. Buralara gelenler satın almadan evvel kahve makinelerinden çıkan içecekleri tadabiliyorlar. Sevkiyat da başarıyla yürüyor. Zamanında teslimat performansımızda yüzde 99 oranında başarı elde ettik. 81 ilde kapıdan iade alımı hizmetimiz bulunuyor. Küçük ürün gruplarında saatli teslimat gerçekleştiriyoruz. Geri dönüştürülebilir materyalden kargo kutuları kullanımıyla ambalaj atıklarını azaltmayı ve atık kaynaklı karbon ayak izimizi önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 25 azaltmayı planlıyoruz.”

Çevreyi koruyor

“Kullanım Deneyimi çok önemli. Bu bağlamda iyi bir hamle yapıyoruz. Tüketicinin ürünleri en iyi şekilde deneyimlemesini mümkün kılıyoruz. Ürünün satın alındığı andan kullanımına kadar en yüksek verimin alınabilmesi için pek çok satış sonrası hizmet sunuyoruz” diyen Kocabaş, şöyle konuştu: “Müşterimiz ürününü yenilemek istediğinde ‘Eskiyi verip yeniyi al’ önerisini getiriyoruz. Böylece ürün yaşam döngüsünü uzatıyoruz. Müşterimize mükemmel bir kullanım deneyimi sağlamaya devam ederken aynı zamanda atık oranını azaltarak çevreye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak müşterimizin arıza yapan telefonu tamir edilene kadar ikame ürün verebiliyoruz.”

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Çalışanların yüzde 88'i mutlu

Kocabaş, ilaveten “Çalışan Deneyimi de mühim. Bu deneyimi en üst noktaya taşımak için çalışanlarımızı teknolojiyle donatıyoruz. Onların eğitimlerine ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz. 3 bin 315 çalışanımıza sağladığımız mobil cihazlarla teknolojideki uzmanlığımızı tüm altyapılarımıza da yansıtarak güçlendiriyoruz. Canlı ve interaktif tedarikçi ürün eğitimleri ve kategori bazlı eğitimler veriyoruz. Her çeyrekte en az 40 eğitimimiz oluyor. Bununla yetinmiyoruz, düzenli aralıklarla memnuniyet ölçümü yapıyoruz. Ne mutlu ki çalışanlarımızın yüzde 88’i bizimle çalıştığı için gururlu” ifadelerini kullandı.