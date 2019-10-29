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MEB'den açıklama geldi: Rotary Kulübü'ne bir desteğimiz yok

Mason Karargahı Rotary Kulübü'ne verdikleri destek sebebi ile kamuoyunun tepkisini çeken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı: "Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır."

2019-10-29 19:16:00 -
MEB'den açıklama geldi: Rotary Kulübü'ne bir desteğimiz yok

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Mason karargahları arasında yer alan Rotary Kulübü'nün İzmir’in ardından evliyalar şehri Bursa’ya da kanca attığı ortaya çıkmış, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nun 'Rotary Okulda' isimli projeyi Bursa’da hayata geçirilebilmek için Ankara’dan destek istediği öğrenilmişti..

Zihin bulandıran faaliyetlerini yaygınlaştırmak için Ankara'nın desteğini isteyen Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek’in proje detaylarını geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a aktardığı ortaya çıkmıştı. Bakan Selçuk’un uygulamanın yaygınlaşması için Bursa Valiliği’ne talimat verildiği öne sürülmüş ve bu talimat kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Rotary Kulübü yetkilileri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşın Cimer'e şikayetleri:

"AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç öncülüğünde Uludağ Rotary Kulubü ile Milli Eğitim Bakanı arasında yapılan “Rotary Okulda” projesi kapsamında gençlerimizi Rotaryanlara mı teslim ediyoruz? Yapılan bu protokolden Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi var mı? İmkanlar dahilinde konunun bizzat sayın Cumhurbaşkamız Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılmasını istirham ediyorum."

"Rotary Okulda” projesi Bedir’e, Çanakkale’ye, Mehmet Akiflere, Nene Hatunlara kısaca milli ve manevi duygulara ihanettir. Masonik yapılanmaları kendi isteğimizle okullarımıza, çocuklarımızın düşüncelerine, evlerimize sokmak gibi bir niyetimiz yok. Dini ve milli değerlere önem verdiğini düşündüğümüz ve iktidara getirdiğimiz bir partinin bakanlarının bu projeye onay verip okullara talimat vermesi vicdanları rahatsız ediyor."

 

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