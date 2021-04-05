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Medya Masumlar Apartmanı’nda kriz! Her şey bu adımdan sonra oldu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda kriz! Her şey bu adımdan sonra oldu

TRT’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu Ezgi Mola’ya eleştiri yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:21:00 -
Masumlar Apartmanı’nda kriz! Her şey bu adımdan sonra oldu

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi güçlü oyunculuk performanslarıyla devam ediyor.

8 yıl sonra dizilere dönüş yapan Safiye karakteri ile dikkat çeken Ezgi Mola’ya ağır eleştiri geldi. Dizide Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola, bir reklam filminde seyircinin karşısına farklı karakter ile çıktı.

Ezgi Mola’nın Safiye karakterini olumsuz etkileyen bir reklam karakteriyle ekranlara gelmesi eleştiri aldı. Sanatçı Ayşe Mine Ezgi Mola ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Sanatçı, Ezgi Mola’nın dizide başka biri olması ve reklamda farklı karakter olmasına dikkat çekerken, diziden tamamen koptuğunu savundu.

Senaristleri de eleştiren Mine, “Bu kadar kötü nasıl düşünüp yazabiliyorlar? Bir kötülük aşılıyorlar. Olamaz diyorum. Bu kadar kötü nasıl düşündü, nasıl yazdı, ne oldu?” dedi.

 

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