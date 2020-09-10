Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

TRT1 ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Masumlar Apartmanı ismi verilen dizinin konusu, oyuncu kadrosu, ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi hakkında araştırılan detaylar…

TRT1 dizileri ilgi çekici konuları ve başarılı oyuncuları ile büyük ilgi topluyor. TRT1 yeni sezona da oldukça başarılı dizileriyle başlamaya hazırlanıyor. TRT1 ekranlarında yeni sezonda ekrana gelecek kaliteli yapımlardan birisi de Masumlar Apartmanı dizisi olacak. Masumlar Apartmanı dizisi yayınşanan ilk bölüm fragmanı ile büyük ilgi topladı. Fragmanın ardından Masumlar APartmanı dizisi hakkında ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte dizi hakkında tüm detaylar haberimizde.

Masumlar Apartmanı dizisi yapımcı ve yönetmeni kimdir?

TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi tanınmış isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi OGM Medya yapımcılığında ekranlara getiriyor. Dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Lostuvalı yapıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezona oyuncuları ve ilgi çekici senaryosu ile oldukça iddialı geliyor. Şimdiden TRT1 ekranlarında yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı dizisi konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi isimli romanındaki gerçek hikayeler senaryoya aktarılacak. Dizide Safiye ve Gülben adında iki takıntılı kardeşin ilişkisine yer veriliyor. Erkek kardeşleri Han ise babalarıyla birlikte yaşadığı ailesiyle tek bağlantısı olan kişidir. Han ailesini geçim derdiyle meşgulken olaylar bu 3 kardeşin etrafında gelişmektedir.

Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı dizisi 15 Eylül’de TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatlari topladı. Dizide birçok ünlü isim bulunuyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları…

Dizinin başrollerinde Birkan Sokullu Han karakterini, Farah Zeynep Abdullah İnci karakterini, Ezgi Mola Safiye karakterini ve Merve Dizdar Gülben karakterini oynayacak. Ayrıca Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan , Esra Ruşan, Enes Demirkapı gibi oyuncular dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı

Heyecanla ekranlara gelmesi beklenen Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanının yayınlanması ile izleyicilerin dikkatini çekerek şimdiden büyük ilgi kazandı.

MASUMLAR APARTMANI 1.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN