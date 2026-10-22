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Gündem Marmaris'te feci motosiklet kazası: Kontrolden çıkan motordaki sürücü hayatını kaybetti
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Marmaris'te feci motosiklet kazası: Kontrolden çıkan motordaki sürücü hayatını kaybetti

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Marmaris'te feci motosiklet kazası: Kontrolden çıkan motordaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde, Ferdi Çetin (26) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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