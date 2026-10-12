MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
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MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı :E-55184810-155.02-00124808561
Konu: İlanen Tebligat
MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR.
4458 sayılı Gümrük Kanunu 238. maddesi uyarınca; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı uyruklu şahıslar adına Müdürlüğümüzce düzenlenen İdari Para Cezası Kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28. ve 31. maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. maddesine istinaden ilanen tebliğ olunur.
|ADI SOYADI
|AÇIKLAMA
|CUSTOMLINE MARINE
CLUB LTD
|SPRAY ROYAL isimli yat hakkında 22.06.2026/CK189 t/s Ceza Kararı,
Tutar:29.944,53-TL
|SABINE RIETH
|PHONIX isimli yat hakkında 22.06.2026/CK190 t/s Ceza Kararı,
Tutar:96.284,42-TL
|GREENLIGHT MARINE
LTD
|LIBERTY isimli yat hakkında 22.06.2026/CK191 t/s Ceza Kararı,
Tutar:79.994,61-TL
#ilangovtr
Basın No: ILN02567562