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Resmi İlanlar MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
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MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı     :E-55184810-155.02-00124808561

Konu: İlanen Tebligat

 

MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR.

4458 sayılı Gümrük Kanunu 238. maddesi uyarınca; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı uyruklu şahıslar adına Müdürlüğümüzce düzenlenen İdari Para Cezası Kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28. ve 31. maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. maddesine istinaden ilanen tebliğ olunur.  

ADI SOYADI AÇIKLAMA
CUSTOMLINE MARINE
CLUB LTD		 SPRAY ROYAL isimli yat hakkında 22.06.2026/CK189 t/s Ceza Kararı,
Tutar:29.944,53-TL
SABINE RIETH PHONIX isimli yat hakkında 22.06.2026/CK190 t/s Ceza Kararı,
Tutar:96.284,42-TL
GREENLIGHT MARINE
LTD		 LIBERTY isimli yat hakkında 22.06.2026/CK191 t/s Ceza Kararı,
Tutar:79.994,61-TL

#ilangovtr

Basın No: ILN02567562