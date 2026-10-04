Mardin’de hafif ticari araç TIR’a çarptı: 6 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Midyat ilçesinde, yolda duran TIR’a çarpan hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Midyat’tan Batman yönüne ilerleyen hafif ticari araç, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolundaki Cevat Paşa Kışlası önünde duran TIR’a çarptı. Aracın sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemedi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat’tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR’a çarptı. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan
yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.