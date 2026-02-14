MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

( İLAN ) 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü suretiyle ihale edilecektir. 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü suretiyle ihale edilecektir.

2- Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, tüzel kişilikler için yetkili organlarından alınmış karar, yetki verilen kişiye ait imza örneği, tüzel kişiliğe ait vergi numarası ve kayıtlı olduğu vergi dairesi, kuruluş belgesi (Ticaret Sicil gazetesi vb.) geçici teminat yatırıldığına dair tahsilat makbuzu ve borcu yoktur belgesi istekliler tarafından hazır edilecektir.



3-İhaleler 27.02.2026 Cuma günü saat 10.00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.



4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.



5-İhaleden doğacak tüm (KDV ve diğer vergiler, karar pulu vb.) masraflar ihaleyi alana aittir.



6-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.



7-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.