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Dünya Manşetten böyle duyurdular: Türkler Elektronik Harp Podu'nu test etti
Dünya

Manşetten böyle duyurdular: Türkler Elektronik Harp Podu'nu test etti

Türkiye'nin F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan basınında gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:29:00 -
Manşetten böyle duyurdular: Türkler Elektronik Harp Podu'nu test etti

TÜBİTAK koordinasyonunda milli imkanlarla yürütülen F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan medyasında yankı uyandırdı. Entegrasyon faaliyetlerinin devam ettiği EHPOD projesine basında geniş yer verildi.

EHPOD, F-16 kullanılarak test ediliyor

Elektronik Harp Podu'nun (EHPOD) Türk F-16 savaş uçakları üzerinde kullanılarak testlere başlanacağını belirten Yunan medyası , "Türkler elektronik harp teknolojisine büyük önem veriyor. Haarp Podu ile gizlenecekler" açıklamasında bulundu.

AKINCI TİHA'da da kullanılacak

Ayrıca Yunan medyası EHPOD'un yakın zamanda Bayraktar AKINCI TİHA'da da (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kullanılacağına dikkat çekti.

Gizlenme özelliği

Elektronik Karşı Tedbir (EKT) sistemleri radarları karıştırmak veya yanıltmak için kullanılır. Radar ekranında çok sayıda sahte hedef oluşturabilir, gerçek hedefleri gizleyebilir ya da rastgele hareket ettirebilir. Uçakların güdümlü füzelere karşı etkin korunmasını sağlar. Çoğu ülkenin hava kuvvetleri EKT sistemlerini düşman ortamda saldırılara karşı kullanmaktadır.

Kaynak: Star

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