Manşetlerin Dili'nde günün gündemi: Fon yolsuzluğu, Bedir mutabakatı, Aliyev-Erdoğan görüşmesi ve Emri bil ma'ruf

Akittv’de hafta içi her gün saat 10.30’da yayınlanan Manşetlerin Dili programında aktüel gelişmeleri Fatin Dağıstanlı sordu, Ali Karahasanoğlu yorumladı..

Programda, bugünün özetini yapan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Fon yolsuzluğuyla ilgili Adalet Bakanı'nın açıklaması var. 404 kişiye işlem yapıldı. Hiçbir işlem yapılmıyor diyenlere kapak olsun. 351 mal varlığını gerçek kişinin donduruldu. 102 tüzel kişinin mal varlığı donduruldu.

Dolayısıyla AK Parti; siyasi iktidar, bu fon yolsuzluğunun üzerine gidiyor. İkinci konumuz, Akit'in manşetindeki ümmetin vahdetine bir adım daha; Bedir mutabakatı olsun ki, Mekke ittifakından sonra ikinci İslam ülkeleri arasındaki işbirliği. Hep Avrupalı ülkelerle Müslüman ülkeler arasındaki işbirliklerini konuşuyorduk, şimdi artık sadece İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle ilgili mutabakatlar yürüyor.”

ALİYEV İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Karahasanoğlu, gündemdeki konuları sıralarken, Aliyev-Erdoğan görüşmesini de hatırlattı..

“Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın son günlerin tartışmalı ismi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir telefon konuşması var.

Son konu olarak da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘biz eleştirilere açığız’ şeklindeki ifadeleri. Hüdayi Vakfı'nın geçtiğimiz hafta gündeme taşıdığı çürümüşlük noktasındaki o ifadelerine üstü kapalı olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Emri bil ma’ruf, nehyi anil münker yapan herkesi dinleriz. Ne mutlu bize ki böyle bir tabanımız var’ şeklinde bir karşılık verdi. Ben de merak ediyorum. ‘Despot’ dediler, ‘kibir’ dediler,

Efendim ‘itibardan tasarruf edilmez diyerekten kendisini toplumdan da ayrıştırdı’ dediler. Bakın işte Cumhurbaşkanı nasıl halkla iç içe olduğunu gösterdi.” diyen Karahasanoğlu, daha sonra Fatin Dağıstanlı’nın sorularını cevapladı.

