İstanbul'da 6 kişi öldü. CHP'li İBB "7 Yıldır Neden Yıkmadı?"

İnananların yüz akı Akit Medya'nın televizyonunda son sel felaketi konuşuldu.

Manşetlerin Dili'nde, Fatin Dağıstanlı sordu, Ali Karahasanoğlu cevapladı.

İstanbul'da geçen hafta etkili olan fırtına ve sağanak yağışların ardından bilançolar netleşirken, sel felaketi medyanın ve siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Son 4 günde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, Pendik’te ise kaybolan bir kişinin arama çalışmalarının sürdüğü bilgileri verilen Manşetlerin Dili programında, işin siyasi boyutu da gözler önüne serildi.

Yaşanan can kayıpları ve su baskınlarının ardından dere yataklarındaki yapılaşma tartışması yeniden alevlendi.

İstanbul Valiliği öncülüğünde Ayazağa'da dere yatağında bulunan bazı hasarlı ve ruhsatsız binaların yıkımına başlanması ise yeni bir polemiğe yol açtı. Ali Karahasanoğlu, yıkım çalışmalarında Şişli Belediyesi'nin ve İBB'nin öncü rol oynamadığını belirterek, valiliğin çalışmalarının takdirle karşılanması gerektiğini hatırlattı..

Karahasanoğlu, "İstanbul'u 7 yıldır yöneten CHP'li büyükşehir belediyesi neden bugüne kadar elini uzatmadı? Sarıyer'de 15-25 yıldır yerel yönetimde olanlar neden kentsel dönüşümü yapamadı?" sorusunu sordu.

İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 200 dere yatağından sadece çok az bir kısmının doğal mecrasında aktığı, geri kalan alanların ise yıllar içinde ranta kurban edildiği vurgulanıyor.