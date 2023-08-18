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Gündem Manisa’da vahşet! On binlerce erkek civcivi katlettiler!
Gündem

Manisa’da vahşet! On binlerce erkek civcivi katlettiler!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 15:53:00 - 2023-08-18 15:55:21

Manisa’da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yumurta üretim hanesinde binlerce erkek civcivin ölüme gönderildiği anlar sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntüler aynı zamanda endüstriyel vahşetin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Manisa’da bir yumurta üretimhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. İşletmenin civciv üretim bölümünde çekilen görüntülerde, erkek olduğu için ayrılan binlerce civcivlerin öldürülmeye götürülmek üzere üst üste yığıldığı ve can çekiştikleri görüldü.

Görüntüler A.Z. isimli işçi tarafından kayda alınarak “Kafessiz Türkiye Kampanyası“na ulaştırıldı. Yürek burkan kamera kaydında arka plandan Türkçe konuşmaların geldiği duyuldu.

Yaşanan endüstriley vahşeti anlatan A.Z.,”Birkaç yıl önce Manisa’da yumurta fabrikasında yevmiyeci olarak çalışıyordum. Bir gün civciv üretim bölümüne gittim. Orada olanları görseniz kanınız donar. Civcivleri erkek ve dişi olarak ayırıyorlardı. Erkek civcivleri kasaya doldurup eziyorlardı. Ardından çöp torbalarına dolduruyorlardı. Daha sonra ise gübre bölümüne götürüyorlardı. Civcivler yarısı hayatını kaybetmiş yarısı sağ şekilde kepçeyle dışkıyla karıştırılıp yakılıyorlardı. Neden hayatlarına son verdiklerini sorduğumda ‘Hem fazla yem yiyorlar hem yumurtlamıyorlar’ deniliyordu” ifadelerini kullandı

YAKLAŞIK 60 MİLYON CİVCİV ÖLDÜRÜLÜYOR

Öte yandan yumurta endüstrisi, milyarlarca erkek civcivi yumurtlayamadıkları ve et üretiminde verimli olmadıkları için yumurtadan çıkar çıkmaz diğerlerinden ayırıyor. Hayvanlar karbondioksit ile boğulma, boyun kırılması veya civcivlerin bir öğütücüye atılması gibi yöntemlerle telef ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de her yıl yumurtası için 70 milyon tavuk üretiliyor. Bu veriye göre yaklaşık 60 milyon erkek civciv ise öldürülüyor.

KAFESSİZ TÜRKİYE KAMPANYASI NEDİR?

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’nin bir kampanyası olarak faaliyet gösteren Kafessiz Türkiye ile 2018 yılından bu yana, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği kafes sisteminin ortadan kaldırılması için kampanya yapan bir dernek.
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