  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’ İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı! İngiltere Kralı Charles, hadis okudu Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu Bakan Güler, Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek Suriye'den Esed'in uykusunu kaçıracak hamle Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kanada Başbakanı Carney Ankara’da Özgürlükler ülkesi masalı bitti: Macron’dan gösterilere ağır sansür ve yasak! Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
Yerel Manisa'da işçi servisi 8 yaşındaki bisikletli çocuğu ezerek öldürdü
Yerel

Manisa'da işçi servisi 8 yaşındaki bisikletli çocuğu ezerek öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manisa'da işçi servisi 8 yaşındaki bisikletli çocuğu ezerek öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde servis minibüsünün ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Yunus Zelf'e (8) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Yunus Zelf'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak!
Ekonomi

Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesini sundu. Önümüzdeki dönemde önceliklerinin emekli..
Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!
Gündem

Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!

Gençliği kokuşmuş kültürle zehirlemeye çalışan ve toplumsal ahlakı hedef alan rezilliklere yargıdan tokat gibi yanıt geldi. Kamuoyunda "Mani..
İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23