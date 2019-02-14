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Manisa yerel anket sonuçları 2019 Manisa yerel seçim sonuçları

En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Manisa Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. AK Parti Manisa Büyükşehir için aday göstermeyerek MHP’nin adayıCengiz Ergun’ü destekleyecek. Peki Manisa yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

14 Şubat 2019 Perşembe 09:45
Manisa yerel anket sonuçları 2019 Manisa yerel seçim sonuçları

En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Manisa Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. AK Parti Manisa Büyükşehir için aday göstermeyerek MHP’nin adayı  Cengiz Ergun’ü destekleyecek. Peki Manisa yerel seçim anketi 2019 son durum ne?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 44 bin 628 seçmenin 3 bin 455 sandıkta oy kullandığı Manisa’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Manisa Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte. 

Yerel seçim anketi 2019 sonuçları

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Manisa yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Manisa yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Manisa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHP adayı Özgür Özel % 18.3

Manisa 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 40.2  milletvekili sayısı 5

CHP % 26.3 milletvekili sayısı 3

İYİ Parti % 13.6 milletvekili sayısı 1

MHP % 11.5 milletvekili sayısı 1

HDP % 7 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:45
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