Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İHALE İLANI

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 ( On İki) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca; 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 no.lu sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif , 3 no.lu saha ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale,Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA) , 05.06.2024 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha..........................................................................................................................................................

İli Manisa Alanı : 200 hektar:





İlçesi Salihli Muhammen Bedeli 3.232.787,20.TL

Mahallesi ------- Geçici Teminat Bedeli 96.983,62 - TL

Pafta No K20d3,L20a2

Erişim No 3193264

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA

Y(SAĞA) 602000 603000 603000 602000

X(YUKARI) 4264000 4264000 4262000 4262000

2 Nolu Saha..........................................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :3.751,7 hektar

İlçesi : Akhisar Muhammen Bedeli :2.021.411,46 TL

Mahallesi : Kayalıoğlu Geçici Teminat Bedeli :60.642,35 -TL

Pafta No : K19b1,K19b4,K19a3,K19a2

Erişim No : 3393497

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y (SAĞA) 569364 569720 570952 569941 567739

X(YUKARI) 4307556 4306628 4305554 4303654 4301068

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y (SAĞA) 566754 564251 564627 563781 562412

X(YUKARI) 4300965 4302313 4303227 4302566 4303304

11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA

Y (SAĞA) 566000 566965 568156

X(YUKARI) 4308202 4307972 4308433

3.Nolu Saha................................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :4.266,22 hektar

İlçesi : Alaşehir Muhammen Bedeli :73.556.069,76 TL

Mahallesi : Hacıaliler, Subaşı Geçici Teminat Bedeli :2.206.682,10 TL

Pafta No : L21a3, L21a4, L21d2

Erişim No : 3191235

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 640227 641000 641000 642000 642000

X(YUKARI) 4237663 4237000 4236000 4236000 4238091

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 642189 642000 642000 641492 644290

X(YUKARI) 4238465 4238638 4240000 4240000 4245175

11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA

Y(SAĞA) 647860 644726 644000 644000 639670

X(YUKARI) 4241605 4234755 4234900 4233405 4236635

4. Nolu Saha.............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :2.671,09 hektar

İlçesi : Alaşehir Muhammen Bedel :5.756.702,74 TL

Mahallesi : Cebertatar Geçici Teminat Bedeli :172.701,09 -TL

Pafta No : L21a2, L21a3

Erişim No :3440013

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA

Y(SAĞA) 642000 642111 645875 645000 642490 642500

X(YUKARI) 4249000 4249417 4248300 4250000 4250837 4250875

7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA

Y(SAĞA) 644500 644375 642500 642500 642000 642000

X(YUKARI) 4250500 4250825 4251450 4250875 4251000 4251700

13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA 16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA

Y(SAĞA) 645650 646500 646000 646000 648000 648000

X(YUKARI) 4250450 4249500 4249000 4247375 4249385 4248250

19.NOKTA 20.NOKTA 21.NOKTA 22.NOKTA 23.NOKTA 24.NOKTA

Y(SAĞA) 650000 650000 651000 651000 651000 652797

X(YUKARI) 4247000 4245500 4245500 4248400 4242500 4241825

25.NOKTA 26.NOKTA 27.NOKTA 28.NOKTA 29.NOKTA

Y(SAĞA) 652642 650000 650000 644000 645000

X(YUKARI) 4241308 4240000 4244000 4247000 4248000

5. Nolu Saha............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :606,33 hektar

İlçesi : Alaşehir Muhammen Bedeli :808.196,80-TL

Mahallesi : Bahadır Geçici Teminat Bedeli :24.245,91-TL

Pafta No : L21d1

Erişim No : 3374197

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 632663 633133 634136 635125 636089

X(YUKARI) 4231944 4232828 4232774 4232696 4232464

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 636130 634012

X(YUKARI) 4231464 4230160

6. Nolu Saha............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :1.639,51 hektar

İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedeli :884.366,06-TL

Mahallesi : Kahramanlar Geçici Teminat Bedeli :26.530,99-TL

Pafta No : L21a3,L21b4

Erişim No : 3351645

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 650000 651532 652305 652000 655701

X(YUKARI) 4240000 4240758 4240122 4238999 4236224

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA

Y(SAĞA) 655377 651972 650985

X(YUKARI) 4235277 4235334 4235420

7. Nolu Saha............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :4.785,35 hektar

İlçesi : Alaşehir Muhammen Bedeli :7.735.022,58-TL

Mahallesi : Kestanederesi Geçici Teminat Bedeli :232.050,68-TL

Pafta No : L20b4, L20b3

Erişim No :3368971

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 622600 617400 618400 620884 621824

X(YUKARI) 4235000 4235000 4242250 4241800 4242133

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 627900 628128 630000 630000 622600

X(YUKARI) 4240900 4242801 4242000 4239700 4239700

8. Nolu Saha............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :144,76 hektar

İlçesi : Ahmetli Muhammen Bedeli :808.196,80-TL

Mahallesi : ---- Geçici Teminat Bedeli :24.245,91-TL

Pafta No : K19c3

Erişim No : 3332141

JEOTERMAL KAYNAKARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA

Y(SAĞA) 581300 581500 584195

X(YUKARI) 4265000 4266000 4264999

9. Nolu Saha............................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :795,35 hektar

İlçesi : Demirci Muhammen Bedeli :538.797,86 -TL

Mahallesi : ------ Geçici Teminat Bedeli :16.163,94 -TL

Pafta No : K21a1, K21a2, J21d3

Erişim No : 3355877

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 639176 642313 643176 644119 644689

X(YUKARI) 4316110 4319063 4319622 4319949 4319130

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 642878 641386

X(YUKARI) 4318246 4315368

10. Nolu Saha..........................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :4.982,79 hektar

İlçesi : Kula Muhammen Bedeli :2.684.721,30-TL

Mahallesi : Körez Geçici Teminat Bedeli :80.541,64 -TL

Pafta No : K21d3

Erişim No : 3368973

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 646000 646000 647000 647000 648000

X(YUKARI) 4266000 4271000 4271000 4272000 4272000

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 648000 652375 652375 652000 652000

X(YUKARI) 4275000 4275000 4267918 4267000 4266000

11. Nolu Saha..........................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :1.398,93 hektar

İlçesi : Saruhanlı Muhammen Bedeli :538.797,86 -TL

Mahallesi : Heybeli, B.Belen Geçici Teminat Bedeli :16.163,94 -TL

Pafta No : K19c1

Erişim No : 3355875

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 566233 566430 568253 573005 571769

X(YUKARI) 4279471 4280452 4280719 4278100 4276132

12. Nolu Saha........................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :3.092.84 hektar

İlçesi : Şehzadeler Muhammen Bedeli :1.666.413,12 TL

Mahallesi : Karaağaçlı Geçici Teminat Bedeli :49.992,40 -TL

Pafta No : K18c2,K19d1

Erişim No : 3368979

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 540679 547017 548011 548793 547638

X(YUKARI) 4279703 4288857 4288733 4286642 4283975

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 543000 541373

X(YUKARI) 4279000 4278999

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

3-Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Noter Tastikli imza beyannamesi,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri,

7- Her sayfası imzalanmış şartname,

Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.

b) Tüzel kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8- Her sayfası imzalanmış şartname,

9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA Defterdarlık Binası 2. Kat) görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 5.230 TL ( Beş Bin İki Yüz Otuz Türk Lirası) olup Başkanlığımızın Ziraat Bankası A.Ş. Manisa Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 hesabına (şartname bedeli açıklaması yapılarak) yatırılması ve dekont aslı veya banka tarafından imzalanıp kaşelenmiş olan dekont çıktılarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar,Ruhsat ve Kültür Varlıklarına iletilmesi halinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü (1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler/MANİSA) vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal saha için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.