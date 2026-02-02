MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/03/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.
ESAS NO: 2026/23 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 0 ada, 24 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 367 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Şanlı, Ahmet oğlu Rıdvan Erdoğan, Yaşar Şen, Mürsel İlerier
#ilangovtr
Basın No: ILN02391875