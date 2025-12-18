MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/ malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 30.01.2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 15.12.2025
ESAS NO: 2025/470 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa Yunusemre Türkmen mh. 101 ada 16 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 9551,48 m²lik bölümü ve üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKİ: Maliye Hazinesi
