Resmi İlanlar MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Davacı T.C.D.D İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı veaçılan davanın duruşmasının 09/01/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 19/12/2025

ESAS NO     TAŞINMAZ BİLGİLERİ
2025/522      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 116 ada 5 parsel 3.131,60 m2
Malik Bilgileri: Raşit Akkaya

2025/523      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 4 parsel 2.516,18 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz

2025/524      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 5 parsel 1.011,85 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz

2025/525      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 6 parsel 9.108,72 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz

2025/526      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 149 ada15 parsel 10.840,43 m2
Malik Bilgileri: Kudret Akça

2025/527      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 152 ada 4 parsel 860,69 m2
Malik Bilgileri: Şehmus Yişin

2025/528      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 141 ada 62 parsel 84,72 m2
Malik Bilgileri: Halil (Sarmacı oğlu mirasçıları),Rahime (Sarmacı kızı mirasçıları)

2025/529      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 141 ada 186 parsel 8.664,10 m2
Malik Bilgileri: Celal Örenli,Muazzez Özgen, Ömer Özgen

2025/530      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 146 ada 15 parsel 22.371,46 m2
Malik Bilgileri: Ennur Akçay,İsmail Temel, Cüneyd Temel, Ali Temel

2025/531      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 146 ada 22 parsel 4.296,03 m2
Malik Bilgileri: Ebru Kuruoğlan, Mehmet Örenli, Recep Örenli, İsmail Örenli, Zeynep Fındık, Murat Örenli, Bahriye Örenli, Hülya Ekici

2025/532      Manisa-Şehzadeler, Yçobanisa mah.153 ada 7 parsel (ifrazen 48 parsel) 2.446,13 m2
Malik Bilgileri: Asiye Odacı

2025/533      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada 70 parsel 5.588,93m2
Malik Bilgileri: Ömer Özgen, Muazzez Özgen

2025/534      Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 112/10 (ifrazen 112 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın 3/7 hissesi 669,87 m2
Malik Bilgileri: Mevlüde Eğriboyun

#ilangovtr

Basın No: ILN02370083