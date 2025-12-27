MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı T.C.D.D İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı veaçılan davanın duruşmasının 09/01/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 19/12/2025
ESAS NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ
2025/522 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 116 ada 5 parsel 3.131,60 m2
Malik Bilgileri: Raşit Akkaya
2025/523 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 4 parsel 2.516,18 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz
2025/524 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 5 parsel 1.011,85 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz
2025/525 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 143 ada 6 parsel 9.108,72 m2
Malik Bilgileri: Mehmet Solmaz
2025/526 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 149 ada15 parsel 10.840,43 m2
Malik Bilgileri: Kudret Akça
2025/527 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 152 ada 4 parsel 860,69 m2
Malik Bilgileri: Şehmus Yişin
2025/528 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 141 ada 62 parsel 84,72 m2
Malik Bilgileri: Halil (Sarmacı oğlu mirasçıları),Rahime (Sarmacı kızı mirasçıları)
2025/529 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 141 ada 186 parsel 8.664,10 m2
Malik Bilgileri: Celal Örenli,Muazzez Özgen, Ömer Özgen
2025/530 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 146 ada 15 parsel 22.371,46 m2
Malik Bilgileri: Ennur Akçay,İsmail Temel, Cüneyd Temel, Ali Temel
2025/531 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 146 ada 22 parsel 4.296,03 m2
Malik Bilgileri: Ebru Kuruoğlan, Mehmet Örenli, Recep Örenli, İsmail Örenli, Zeynep Fındık, Murat Örenli, Bahriye Örenli, Hülya Ekici
2025/532 Manisa-Şehzadeler, Yçobanisa mah.153 ada 7 parsel (ifrazen 48 parsel) 2.446,13 m2
Malik Bilgileri: Asiye Odacı
2025/533 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada 70 parsel 5.588,93m2
Malik Bilgileri: Ömer Özgen, Muazzez Özgen
2025/534 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 112/10 (ifrazen 112 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın 3/7 hissesi 669,87 m2
Malik Bilgileri: Mevlüde Eğriboyun
#ilangovtr
Basın No: ILN02370083