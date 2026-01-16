MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
|Sıra
|Adı
|Cinsi
|Kira süresi
|İhalenin şekli
|İlk Yıl Aylık Kira Bedeli
|İhale bedeli
|Geçici teminat
|İhale tarihi
|Saat
|1
|
Sorkun Mah.1747 ada 2 parselin kuzeyinde bulunan kafeterya
|
Kafeterya
|
3 yıl
|
2886/45.Madde
|20.000,00 TL+KDV
|720.000,00 TL+KDV
|21.600,00 TL
|28.01.2026
|
10.00
|2
|
Çolaklı Mah.Sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet büfesi
|
Hizmet Büfesi
|
3 yıl
|
2886/45.Madde
|350.000,00 TL+KDV
|12.600.000,00 TL+KDV
|378.000,00 TL
|28.01.2026
|
10.05
|3
|
Çolaklı Mah.Sahil kesiminde bulunan 2 no.lu hizmet büfesi
|
Hizmet Büfesi
|
3 yıl
|
2886/45.Madde
|250.000,00 TL+KDV
|9.000.000,00 TL+KDV
|270.000,00 TL
|28.01.2026
|
10.10
|4
|
Çaltepe Mah.180 ada 1 parselde bulunan aromatik bitkiler işleme fabrikası
|
Fabrika
|
3 yıl
|
2886/45.Madde
|42.500,00 TL+KDV
|1.530.000,00 TL+KDV
|45.900,00 TL
|28.01.2026
|
10.15
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Noter tasdikli imza sirküsü
- Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026 yılında alınmış belge
- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
15. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
16.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır.
İLANEN DUYRULUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02381948