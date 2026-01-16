  • İSTANBUL
Resmi İlanlar MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN
Sıra Adı Cinsi Kira süresi
 		  İhalenin şekli İlk Yıl Aylık Kira Bedeli İhale bedeli
 		 Geçici teminat İhale tarihi Saat
1
Sorkun Mah.1747 ada 2 parselin kuzeyinde bulunan kafeterya

Kafeterya 


3 yıl


2886/45.Madde 		 20.000,00 TL+KDV 720.000,00 TL+KDV 21.600,00 TL 28.01.2026


10.00
2
Çolaklı Mah.Sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi


3 yıl


2886/45.Madde 		 350.000,00 TL+KDV 12.600.000,00 TL+KDV 378.000,00 TL 28.01.2026


10.05
3

Çolaklı Mah.Sahil kesiminde bulunan 2 no.lu hizmet büfesi
 


Hizmet Büfesi


3 yıl


2886/45.Madde 		 250.000,00 TL+KDV 9.000.000,00 TL+KDV 270.000,00 TL 28.01.2026


10.10
4
Çaltepe Mah.180 ada 1 parselde bulunan aromatik bitkiler işleme fabrikası


Fabrika


3 yıl


2886/45.Madde 		 42.500,00 TL+KDV 1.530.000,00 TL+KDV 45.900,00 TL 28.01.2026



10.15


AÇIKLAMALAR
  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan  istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
        İstekli tarafından;
  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
  4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2026  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  5. Noter tasdikli imza sirküsü
  6. Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi
  7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
  8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026  yılında alınmış belge
  10. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  11. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 14.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 15. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

 16.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
 17. İrtibat: 0.242.746 13 93  TRT Saati Esastır. 

İLANEN DUYRULUR.         

#ilangovtr

Basın No: ILN02381948