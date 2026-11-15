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Resmi İlanlar MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
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MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
2026 TAKİP DAİRE İLANI ulusal
Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır.
1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,
2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 13/11/2026
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
2600795305 18433172560   HATİCE ÇOLAK GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA 202504202506 0033 0033 2026102666D9G0000001 2026102614D9U0000014 5.988.723,69 0,00 0,00 5.988.723,69
2600795305 18433172560   HATİCE ÇOLAK GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA 202501202503 0033 0033 2026102666D9G0000001 2026102614D9U0000012 3.142.436,23 0,00 0,00 3.142.436,23
2600795305 18433172560   HATİCE ÇOLAK GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA 202501202512 0010 0010 2026102666D9G0000001 2026102614D9U0000002 9.131.159,93 0,00 0,00 9.131.159,93
2600795305 18433172560   HATİCE ÇOLAK GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA 202401202412 0010 0010 2026102666D9G0000001 2026102614D9U0000013 3.519.231,15 0,00 0,00 3.519.231,15

#ilangovtr

Basın No: ILN02595589