MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Ankara Defterdarlığı
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Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
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2026 TAKİP DAİRE İLANI ulusal
|Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır.
|1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,
|2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 13/11/2026
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2600795305
|18433172560
|HATİCE ÇOLAK
|GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA
|202504202506
|0033
|0033
|2026102666D9G0000001
|2026102614D9U0000014
|5.988.723,69
|0,00
|0,00
|5.988.723,69
|2600795305
|18433172560
|HATİCE ÇOLAK
|GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA
|202501202503
|0033
|0033
|2026102666D9G0000001
|2026102614D9U0000012
|3.142.436,23
|0,00
|0,00
|3.142.436,23
|2600795305
|18433172560
|HATİCE ÇOLAK
|GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA
|202501202512
|0010
|0010
|2026102666D9G0000001
|2026102614D9U0000002
|9.131.159,93
|0,00
|0,00
|9.131.159,93
|2600795305
|18433172560
|HATİCE ÇOLAK
|GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA
|202401202412
|0010
|0010
|2026102666D9G0000001
|2026102614D9U0000013
|3.519.231,15
|0,00
|0,00
|3.519.231,15
#ilangovtr
Basın No: ILN02595589