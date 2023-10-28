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Resmi İlanlar MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Resmi İlanlar

MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yeniakit Publisher
2023-10-28 00:00:00 -

MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

İLAN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
          İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
             MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ       

       Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen  sigorta  primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait  ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü -  Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık  sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.

SIRA

BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI

İŞYERİ SİCİL NO

DOSYA NO

BORCUN
TÜRÜ

ASIL

G.ZAMMI

TOPLAM

1

SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ  

2 4742 08 08 1127157 034 30  79  

2015/021118

PRİM

 333.710,38 TL

  817.759,99 TL

     1.151.480,37 TL

2

Mehmet Bülent ERGÖKMEN  ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ   yetkilisi )

2 4742 08 08 1127157 034 30  79  

2015/021118

PRİM

 333.710,38 TL

  817.759,99 TL

     1.151.480,37 TL

#ilangovtr

Basın No: ILN01918233