Malatya'da yaylaya 2 bin 500 metre boru döşendi, yaklaşık 35 yıllık su sorunu giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir ilçesi Taşdibek Mahallesi'ne bağlı Sarıçiçek Yaylası'na 2 bin 500 metre boru döşeyerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yaklaşık 35 yıldır süren su sorununu giderdi. Yaylada bulunan 10 bin küçükbaş hayvan, yüzlerce büyükbaş hayvan ve onlarca aile artık suya kolaylıkla erişebiliyor.

Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yürüttü. Boru hattı döşenmeden önce hem hayvanların hem de yaylada yaşayan ailelerin su ihtiyacı, binek hayvanlarıyla, elle ya da araçlarla taşınan suyla karşılanıyordu. Hizmetten memnuniyetini dile getiren üreticiler, "Allah Sami Başkanımızdan razı olsun, bizi 35 yıllık su sıkıntısından kurtardı" ifadelerini kullandı.

"Banyo yapabilmek için Arapgir'deki evimize gidiyorduk"

35 seneden bu yana hayvancılıkla uğraşan Seyfettin Arslan, bu işi yaparken yaşadıkları en büyük sıkıntının su olduğunu söyledi. Suyu getirebilmek için 3 kilometre yol kat ettiklerini anlatan Arslan, "Banyo yapamıyorduk, banyo yapabilmek için Arapgir'deki evimize gidiyorduk. Yaşam şartlarımız bir hayli meşakkatliydi" dedi. Arslan, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 35 yıllık su sorunumuzu bir haftada çözdü" diyerek başkana ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Medine Arslan ise su taşıma yükünün ev işlerine de uzandığını anlattı: "Bir kadın olarak da evin çamaşır, bulaşık, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de su taşıyordum. Suyumuz geldi çok mutlu oldum. Yemeğimi, temizliğimi rahatça yapabileceğim."

Yaylada 25 yıldır hayvancılık yapan Paşa Doğan, suyun ayaklarına kadar getirildiğini belirterek "Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e candan ciğerden teşekkür ederim" diye konuştu. Üretici Pelin Arslan da su sorununu çözen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Yaylada bir kadın olarak zor günler geçirdiğini anlatan Feride Boztepe'nin sözleri ise şöyle: "Su gelince sanki yeniden dünyaya geldik."

Başvurunun ardından etüt yapıldı, boru hattı döşendi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ebubekir Gür, sürecin yayladaki vatandaşların su sorunu nedeniyle belediyeye müracaat etmesiyle başladığını açıkladı. Gür, ilgili birimdeki ekiplerin bölgeye gelerek etüt çalışması yaptığını, ardından 2 bin 500 metre boru döşeyerek suyu yayladaki vatandaşlara ulaştırdığını ifade etti. Gür'ün verdiği bilgiye göre bu sudan 10 bini aşkın küçükbaş, yüzlerce büyükbaş hayvan ve onlarca insan faydalanacak.

Yayladaki vatandaşların 35 yıldır sırtlarında, hayvanlarla veya traktörlerle su taşıyarak hayvanlarını sulamaya çalıştığını aktaran Gür, "Son bir yıl içerisinde Malatya genelinde 307 mahalle, mezra ve yayla olmak üzere 333 bin 350 metre boru döşeyerek ve 207 sulama havuzu yaparak üreticimize destek oluyoruz" dedi.