Malatya'da yaklaşık 10 milyon liralık 80 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda merkezli KATRE Vakfı'nın iş birliğinde, ihtiyaç sahibi özel ihtiyaçlı vatandaşlar için 80 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı. Sanat Merkezi fuaye alanındaki törende teslim edilen sandalyelerin toplam değeri yaklaşık 10 milyon lira.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törende yaptığı konuşmada akülü tekerlekli sandalye desteğinin özel ihtiyaçlı vatandaşların hareket özgürlüğünü artıracağını, günlük yaşamlarını da kolaylaştıracağını söyledi.

"Engelsiz bir Malatya hedefimiz var"

Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini anlatan Er, engelli ve dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri sürdürdüklerini dile getirdi. Şehir genelinde erişilebilirliği artırmayı hedeflediklerini belirten Er, caddelerden sokaklara, parklardan sosyal alanlara kadar her noktada engelli bireyler için düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Er, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ikinci etabında çalışmaların sona yaklaştığını, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanenin bir bölümünün de engelsiz kütüphaneye dönüştürüleceğini açıkladı. Başkan Er sözlerini şöyle sürdürdü: "Engelsiz bir ulaşım, engelsiz bir Malatya hedefimiz var. Şehrimizi yeniden inşa ederken engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara da büyük önem veriyoruz."

KATRE Vakfı Genel Sekreteri Ömer Kınık, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamda daha özgür hareket edebilmesine katkı sağlayacak anlamlı bir projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Vakfın dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çalıştığını anlatan Kınık, iş birliği için Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

KATRE Vakfı Koordinatörü Önder Erdoğan ise akülü tekerlekli sandalyelerin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıracağını dile getirdi. Erdoğan, depremde büyük acılar yaşayan ve yeniden ayağa kalkan Malatya'da 80 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını söyledi.

"İyilik sınırları aşar"

Engelli bireyler adına söz alan Nisanur Kaya, "Bugün bize verilen yalnızca bir akülü tekerlekli sandalye değil; özgürlüğümüze, hayallerimize ve hayata uzanan bir umut elidir. Bazen bizler için küçük görünen bir destek, hayatımızda çok büyük mutluluklara vesile olabiliyor" dedi.

Desteklerinden dolayı KATRE Vakfı yöneticilerine, Başkan Sami Er'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, "Çünkü iyilik, sınırları aşar; bir gönüle dokunur ve bir hayatı güzelleştirir" ifadesini kullandı.

Tören, 80 akülü tekerlekli sandalyenin hak sahiplerine teslim edilmesiyle sona erdi.