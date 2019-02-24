Malatya yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonucu Malatya

Malatya seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçimMalatya seçiminde son durum ne? Malatya anket sonuçları açıklandı mı? Malatya’da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Malatya yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Malatya anket sonuçları 2019 açıklandı mı? Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? Malatya büyükşehir belediyesi anket sonuçları son dakika.

Malatya seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 502.835 seçmenin bin 2.175 sandıkta oy kullandığı Malatya’ya 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Malatya Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte. Malatya’da AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan olurken CHP ve İYİ Parti’nin ortak Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe (CHP) oldu.

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 5 ilden 4’ünü AK Parti kazanıyor. Bölgede araştırmada yüzde 18.6 ila 23.6 aralığında kararsız seçmen var.

Malatya’da kim önde? Malatya Büyükşehir belediye ankat sonuçları

Malatya’da Cumhur İttifakı Adayı Selahattin Gürkan ile CHP Adayı Soner Gökçe arasındaki fark 42,5 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 56,5'ı 31 Mart'ta tercihini Selahattin Gürkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 14'lük kesim Soner Gökçe'ye oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 10,9 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 18,6 olarak belirlendi.

Malatya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61

CHP adayı Hakan İnci % 17

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9