0553 313 94 23

Malatya yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonucu Malatya

Malatya seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçimMalatya seçiminde son durum ne? Malatya anket sonuçları açıklandı mı? Malatya’da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Malatya yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Malatya anket sonuçları 2019 açıklandı mı? Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? Malatya büyükşehir belediyesi anket sonuçları son dakika.

24 Şubat 2019 Pazar 18:32
Malatya yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonucu Malatya

Malatya seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçimMalatya seçiminde son durum ne? Malatya anket sonuçları açıklandı mı? Malatya’da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Malatya yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Malatya anket sonuçları 2019 açıklandı mı? Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? Malatya büyükşehir belediyesi anket sonuçları son dakika.

Malatya seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 502.835 seçmenin bin 2.175 sandıkta oy kullandığı Malatya’ya 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Malatya Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte. Malatya’da AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan olurken CHP ve İYİ Parti’nin ortak Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe (CHP) oldu. 

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 5 ilden 4’ünü AK Parti kazanıyor. Bölgede araştırmada yüzde 18.6 ila 23.6 aralığında kararsız seçmen var.

Malatya’da kim önde? Malatya Büyükşehir belediye ankat sonuçları

Malatya’da Cumhur İttifakı Adayı Selahattin Gürkan ile CHP Adayı Soner Gökçe arasındaki fark 42,5 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 56,5'ı 31 Mart'ta tercihini Selahattin Gürkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 14'lük kesim Soner Gökçe'ye oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 10,9 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 18,6 olarak belirlendi.

Malatya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61

CHP adayı Hakan İnci % 17

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:32
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. malatya anket sonuçları
  7. malatya anket sonuçları2019
  8. malatya seçim anket sonuçları
  9. malatya anket sonucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli yerel seçim anket sonuçları 2019
    1. Tunceli yerel seçim anket sonuçları 2019
    2. Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı..
    3. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov..
    6. Çorlu'da kar yağışı
    7. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
    8. "Sincan, 'Balans ayarı yaptık.'..
    9. Tekirdağ'da Mustafa Şentop sevinci
    10. Adıyaman seçim anketi 2019 Adıyaman'da..
    11. Kendini asan Kıbrıs gazisi, askeri..
    12. Peribacaları'ndaki kaçak yapıların..
    13. Sudan’da kabine değişikliği
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a..
    15. Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez..
    16. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan..
    17. Yeniden Refah Partisi Van’da ilçe..
    18. Linnes, Fernando ve Diagne’nin son..
    19. Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi’nin..
    20. Türk Telekom Stadyumu’nda çatı..
    21. TKBL: Bursa Büyükşehir Belediyespor:..
    22. Halis Özkahya VAR kontrolü istedi
    23. Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan..
    24. Ağabeyini silahla yaralayan genç kadın..
    25. (ÖZET) Konyaspor Kayserispor maç..
    26. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    27. Papa'dan çocuk istismarı açıklaması!..
    28. Erdoğan'dan o isme sert sözler: Parti..
    29. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel..
    30. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?