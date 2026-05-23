MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AÇIK HAVA REKLAM İŞLETMECİLİĞİ KİRALAMA İLANI
- Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan, 200 adet Raketli Otobüs Durağı, 60 Adet CLP Tekli Raket, 15 Adet Megalight, 60 Adet Trambüs Durağı, 200 Adet Trambüs Kataner Direği, 144 Adet Otobüs içi multimedya ekran, 40 Adet Trambüs içi multimedya ekran, 80 adet otobüs giydirme, 12 adet trambüs giydirme, 5 adet üst geçit olmak üzere toplam 816 adet açık hava reklam işletmeciliğinin kiralama ihalesi, 10 (on) yıl süre ile ilk yıl için 21.500.000,00 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzbin Türk Lirası ) tahmini bedel üzerinden 04/06/2026 Perşembe günü saat 14:00 da Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. .maddesine a bendine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır. Söz konusu kiralama ihalesinin geçici teminat miktarı 645.000,00 TL’ (Altıyüzkırkbeşbin Türk Lirası) dir.
- İdare tarafından teslimi yapılacak açık hava reklam gereçlerine ek olarak; işbu ihalenin eki olan teknik şartnamelerde belirtilen hususlar dahilinde, 400 adet Bilboard, 10 adet üst geçit alınlık, 15 adet 3 Modüllü Dijital Otobüs Durağı (Raketli), 35 Adet 4 Modüllü Giantboard, 5 adet 2 Modüllü Giantboard, 15 adet dijital CLP Tekli Raket ve 200 adet trambüs kataner direği aparatı kiracı tarafından temin edilerek (yeni üretim) İdarenin belirleyeceği alanlara konuşlandırılacaktır. Yeni konuşlandırılacak reklam araçlarının tüm masrafları (yapım, nakliye, konuşlandırma, bakım vb.) kiracıya ait olacaktır.
- İhaleye çıkarılan açık hava reklam işletmeciliği ile ilgili idari ve teknik şartnameler mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) karşılığında ihale dosyasını Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan satın almaları gerekmektedir.
- İhaleye katılmak isteyenlerin;
- Gerçek Kişiler:
- Noter Tasdikli imza Beyannamesi (Asıl)
- İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği
- İhalenin yapılacağı ay içinde Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu (Asıl)
- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname (Asıl)
- Ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış, reklamcılık faaliyeti yürütüldüğünü gösteren belge (belge, ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olmalıdır). (Asıl
- Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz (Asıl)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur” belgesi.
- İsteklilerin ihale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
- Açık hava reklam işletmeciliği işi ile ilgili olarak (Billboard, Clp, Otobüs Durağı, Kuleboard, GiantBoard, Megaliht vb.) en az 1 (bir) Büyükşehir belediyesinden (iştirakleri dahil) son 5 yıl içerisinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan firmaların herhangi birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.
- İstekliler, son 3 (üç) yıllık net satış ortalamasının 100.000.000,00 (Yüzmilyon Türk Lirası) altına düşmediğini gösteren; Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından hazırlanmış rapor veya vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu ibraz etmek zorundadır.
- Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait 3 (üç) yıllık ortalama cirosunun en az 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelerden (iştirakleri dahil) tek bir kamu kurumuna veya kuruluşuna ait tek sözleşmede KDV hariç en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) iş deneyim, iş durum ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. İlgili ciro ve iş deneyim şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.
- İstekliler, son 3 (üç) yıllık net satış ortalamasının 100.000.000,00 (Yüzmilyon Türk Lirası) altına düşmediğini gösteren; Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından hazırlanmış rapor veya vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu ibraz etmek zorundadır. Hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi henüz dolmamış ve bilanço kesinleşmemişse, ilgili yıla ait veriler; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı belgeyle sunulabilir. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan firmaların herhangi birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.
- İsteklinin, kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusu içinde reklam işletmeciliği faaliyetinin yer alması ve son 10 (on) yıldır aynı alanda kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunması zorunludur. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan firmaların herhangi birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.
Not: İstenilen Belgelerin aslı veya İdare tarafından Aslı gibi onaylı suretinin olması gerekmektedir.
- Tüzel Kişiler:
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli imza sirküleri (Asıl)
- Ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış, reklamcılık faaliyeti yürütüldüğünü gösteren belge (belge, ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olmalıdır). (Asıl)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu) (Asıl)
- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)
- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- Tüzel kişilerde şirketin son durumunu (şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini içeren) gösteren belge,
- Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz (Asıl)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur” belgesi.
- İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (Tüzel kişiler için imzaya yetkili kişi)
- Açık hava reklam işletmeciliği işi ile ilgili olarak (Billboard, Clp, Otobüs Durağı, Kuleboard, GiantBoard, Megaliht vb.) en az 1 (bir) Büyükşehir belediyesinden (iştirakleri dahil) son 5 yıl içerisinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan firmaların herhangi birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.
- İstekliler, son 3 (üç) yıllık net satış ortalamasının 100.000.000,00 (Yüzmilyon Türk Lirası) altına düşmediğini gösteren; Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından hazırlanmış rapor veya vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu ibraz etmek zorundadır.
- Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait 3 (üç) yıllık ortalama cirosunun en az 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelerden (iştirakleri dahil) tek bir kamu kurumuna veya kuruluşuna ait tek sözleşmede KDV hariç en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) iş deneyim, iş durum ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. İlgili ciro ve iş deneyim şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.
- İsteklinin, kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusu içinde reklam işletmeciliği faaliyetinin yer alması ve son 10 (on) yıldır aynı alanda kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunması zorunludur. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan firmaların herhangi birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.
- Not: İstenilen Belgelerin aslı veya İdare tarafından Aslı gibi onaylı suretinin olması gerekmektedir.
- Diğer Şartlar:
- Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, yatırıldığına dair belge dâhil ) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- İhale Şartname bedeli 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) ‘dir.
- Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler.
- İsteklilerin oda, ticaret sicili veya ticaret sicil gazetesi veya bunlara eşdeğer belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işle iştigal ettiklerine dair bilgileri içermesi ve teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
- İstekliler Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair beyanlarını vereceklerdir.
- Son 1 (bir) ay içerisinde Vergi dairesinden alınmış “borcu yoktur” belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınmış “borcu yoktur” belgesi
- İhale konusu açık hava reklam işletmeciliğine ait gereçlerin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan sunulması zorunludur. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
- İhaleye katılacak olanlar açık hava reklam işletimeciliği kiralama ihalesine ait geçici teminat bedellerini, ihale tarihi ve saatinden önce Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni açık hava reklam işletmeciliği ile ilgili kiralama ihalesini yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02474199