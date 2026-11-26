İHALEYE DAVET

TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ

T.C.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE NO: MALATYA-G3

Mal ve Ekipman Alımı İşi

LOT 1: Yükleyici Alımı

LOT 2: Greyder Alımı

LOT 3: Paletli Ekskavatör Alımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen 9430-TR Numaralı Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No: Malatya-G3) Mal ve Ekipman Alımı İşi’ni Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 28/12/2026’den itibaren 91 (Doksan) takvim günü süreyle geçerli olacak veLOT 1 için en az 800.000,00 TL (Sekiz Yüz Bin Türk Lirası), LOT 2 için en az 3.500.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ve LOT 3 için en az 700.000,00 TL (Yedi Yüz Bin Türk Lirası)veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 28/12/2026 Pazartesi saat 14:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.malatya.bel.tr’, www.ekap.gov.tr ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182

Kat/ Oda Numarası: 7. Kat İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Yeşilyurt/MALATYA/TÜRKİYE

Telefon : +90 422 377 14 02 (Pbx)

Faks : +90 422 377 89 32

e-posta : [email protected]

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Basın No: ILN02602536