MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALEYE DAVET
TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ
T.C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE NO: MALATYA-G3
Mal ve Ekipman Alımı İşi
LOT 1: Yükleyici Alımı
LOT 2: Greyder Alımı
LOT 3: Paletli Ekskavatör Alımı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen 9430-TR Numaralı Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No: Malatya-G3) Mal ve Ekipman Alımı İşi’ni Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 28/12/2026’den itibaren 91 (Doksan) takvim günü süreyle geçerli olacak veLOT 1 için en az 800.000,00 TL (Sekiz Yüz Bin Türk Lirası), LOT 2 için en az 3.500.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ve LOT 3 için en az 700.000,00 TL (Yedi Yüz Bin Türk Lirası)veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 28/12/2026 Pazartesi saat 14:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.
İlgilenen firmalar ‘www.malatya.bel.tr’, www.ekap.gov.tr ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.
Adres:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182
Kat/ Oda Numarası: 7. Kat İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Yeşilyurt/MALATYA/TÜRKİYE
Telefon : +90 422 377 14 02 (Pbx)
Faks : +90 422 377 89 32
e-posta : [email protected]
#ilangovtr
Basın No: ILN02602536