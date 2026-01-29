MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/645
Davacı , VEYSİ GÜLDAŞ ile Davalı MALATYA B.ŞEHİR B.BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda hudutları belirtilen taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713. Maddesi gereğince ilanına ilişkin olarak; Malatya İli Yazıhan İlçesi Durucasu Mah. 156 Ada 22 Parsel ve Yazıhan İlçesi Sürür Mahallesi 103 Ada 211 Parsel ve 212 parsel ortasında kalan kadastro harici bırakılan taşınmazın taşınmazın davacı VEYSİ GÜLDAŞ (T.C. 13583678528) adına tescili talep edileceğinden bu taşınmaz üzerinden hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/645 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları Türk Medeni Kanununun 713. Maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02390208