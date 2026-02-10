  • İSTANBUL
Resmi İlanlar MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/186 Esas

KARAR NO : 2025/154

HÜKÜM:

AÇILAN DAVANIN KABULÜNE,

Dava konusu Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 0 ada 711 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lehine daimi irtifak hakkı tesis ve tesciline ilişkin karar ALP ASLAN (T.C.48856147890 ), ETEM ÖZTÜRK (T.C.49777117160), NURETTİN ÖZTÜRK (T.C.49771117388) SONGÜL HAYTA (T.C.16211235988), İFAKAT GÜNIŞIK (T.C.20981076924) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02396678