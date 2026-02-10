MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2021/186 Esas
KARAR NO : 2025/154
HÜKÜM:
AÇILAN DAVANIN KABULÜNE,
Dava konusu Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 0 ada 711 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lehine daimi irtifak hakkı tesis ve tesciline ilişkin karar ALP ASLAN (T.C.48856147890 ), ETEM ÖZTÜRK (T.C.49777117160), NURETTİN ÖZTÜRK (T.C.49771117388) SONGÜL HAYTA (T.C.16211235988), İFAKAT GÜNIŞIK (T.C.20981076924) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02396678