MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/307 Esas

KARAR NO : 2023/223

Davacı MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Maski tarafından davalılar İsa Kökçü ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılara ait Malatya Yeşilyurt Yakınca 5042 nolu parselde ekli krokide 1, 2, 3, 4 , 5 ve 6 nolu rakamları ile gösterilen 503,29 m2'lik alan üzerinde davacı Maski lehine daimi irtifak hakkı tesisi ve tesciline, ekli krokide A harfi ile gösterilen 9 m2'lik alanın taşınmazdan tefriki ile ayrı bir parsel numarası verilmek suretiyle davalı adına olan tapusunun iptaline baca niteliği ile davacı Maski adına tapuya kayıt ve tesciline, karar verilmiştir. MASKİ istinaf kanun yoluna başvurmuştur, Hasan Kökcü, Hüseyin Kökcü, Mehmet Göğcü, Mehmet Kökcü, Mevlüt Kökcü, Recep Kökcü 'ye teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/07/2024

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Basın No: ILN02067070