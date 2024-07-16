MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/52 Esas
KARAR NO : 2023/190
Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Sudiye ŞANLIOĞLU ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılar adına kayıtlı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak mah. 4280 nolu parselin tapusunun iptali ile davacı Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. MSB istinaf kanun yoluna başvurmuştur, Fahri Gökçe,Kaya Sevimli,Murat Ağar'a,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024
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Basın No: ILN02060995