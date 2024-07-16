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Resmi İlanlar MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-16 00:00:00 -

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/52 Esas

KARAR NO : 2023/190

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Sudiye ŞANLIOĞLU ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılar adına kayıtlı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak mah. 4280 nolu parselin tapusunun iptali ile davacı Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. MSB istinaf kanun yoluna başvurmuştur, Fahri Gökçe,Kaya Sevimli,Murat Ağar'a,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02060995