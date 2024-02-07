MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-02-07 00:03:00 -
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/631 Esas
KARAR NO : 2023/215
Davacı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından davalılar Cemal Kömürcü ve müşterekleri aleyhine açılan muhdesat bedelinin tespiti davasının kabulü ile davalılar adına kayıtlı Malatya Battalgazi Dernek 1046 ada 311 parseldeki muhdesat bedelinin 266.047,78 TL olarak tespitine karar verildiği ve bu kararın Malatya B.B tarafından istinaf edildiğinin, Doğan Kömürcü'ye tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023
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Basın No: ILN01977463