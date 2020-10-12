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Kadın - Aile Makarna suflesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Makarna suflesi nasıl yapılır?

Peynirli makarna suflesi | Sufle denildiğinde aklınıza bol çikolatalı bir tarif geliyor olabilir. Ancak peynirli tuzlu sufle de hazırlayabilirsiniz. Peki, makarna suflesi nasıl yapılır? | Makarna sufle tarifi | Peynirli sufle nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:17:00 -
Makarna suflesi nasıl yapılır?

Tuzlu sufle tarifi | Sofralarınız için farklı bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman tulum peyniri ve makarna ile hazırlanan tuzlu bu sufleyi mutlaka denemelisiniz. Peki, makarna suflesi nasıl yapılır?

Makarna suflesi tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna (Küçük kesim makarnalardan tercih edebilirsiniz)
  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 4 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı
  • 4 adet yumurta
  • 1 çay bardağı tulum peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Fesleğen
  • Maydanoz
  • Muskat rendesi (az miktarda)

Makarna suflesi nasıl yapılır?

Öncelikle patatesin kabuğunu soyup haşlayın. Ardından makarnayı haşlayın. Ancak makarnanın çok yumuşak olmaması gerekiyor. Bu sebeple 8 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak.

Makarna haşlanırken siz fırınınızı 220 derecede ısıtın.

Haşlanan patatesleri rendeleyin.

Sufle kaplarının içerisini tereyağ ile yağlayın ve kaseleri unlayın. Unun fazlasını kaseyi ters çevirip silkeleyerek dökün.

Bir tavaya tereyağı alın. Soğanı ve unu yağda soteleyin.

Ardından karışıma süt ekleyin.

Kıvam alan sosun altını kapatın.

Yumurta sarısı, maydanoz, peynir, patates ve baharatları güzelce karıştırın.

Yumurta aklarını ise içerisine tuz ekleyerek çırpın.

Makarnayı, sosu ve patatesli karışımı birleştirip karıştırın.

Son olarak köpüren yumurta aklarını yavaş yavaş karışıma ekleyin.

Makarnayı sufle kaplarına bölüştürün.

Yaklaşık 45 dakika sufleleri pişirin.

Afiyet olsun.

 

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