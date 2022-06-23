Mahmud Efendi’nin cenazesi nereye defnedilecek? Mahmud Efendi nerede toprağa verilecek?

Ömrünü Kur’an ve sünnete adayan, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu vefat etti. İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 93 yaşındaki Ustaosmanoğlu, yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ahıskalı Ali Haydar Efendi’den işaret alıp tebliğ görevine başlayan Mahmud Efendi Hazretlerinin nereye defnedileceği milyonlarca sevini tarafından merak edilmeye başlandı.

Mahmud Efendi’nin cenazesi nereye defnedilecek?

Mahmud Efendi hazretlerinin nereye defnedileceği ihvanı tarafından merak edilirken, Efendi Hazretlerinin nereye defnedileceği ebedi istirahının neresi olacağı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü tarafından açıklandı. Buna göre, Mahmud Efendi hazretleri, Şeyhi olan Ali Haydar Efendi Hazretlerinin yanına Eyüpsultan Sakızağacı kabristanına defnedilecek.