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Kadın - Aile Mahlepli kurabiye nasıl yapılır? Kıyık kıyır kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Mahlepli kurabiye nasıl yapılır? Kıyık kıyır kurabiye tarifi

Bayatlamayan kurabiye tarifi | Çayın yanına çok yakışan bir kurabiye tarifi arayanlar ‘Mahlepli kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Kolay kurabiye tarifi | Mahlepli kurabiye gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-05-15 17:22:00 -
Mahlepli kurabiye nasıl yapılır? Kıyık kıyır kurabiye tarifi

Hem çayın yanında ikam etmek için hem de çocuklarınızın beslenme çantalarına koymak için bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Kıyık kıyır kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta akı
  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Mahlepli kurabiye nasıl yapılır?

Un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabının içerisine alın.

Unu ise kontrollü olarak ekleyin.

Ele yapışmayan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

İki parça yağlı kağıt kesin ve hamuru yağlı kağıtların arasına alın.

Merdane yardımıyla hamuru inceltin.

Ardından hamura arzu ettiğiniz gibi şekil verebilirsiniz.

Hamurları yağlı kağıt serili tepsiye alın.

Hamurlarını üzerine yumurta sarısı sürüp susam ile süsleyin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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