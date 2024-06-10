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Resmi İlanlar MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-10 00:06:00 -

MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/118

Davacı Hüseyin Eroğlu tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasında gaipliğine karar verilmesi istenilen Hüseyin ve Makbule oğlu, 03/11/1972 Gezin doğumlu Ercan Eroğlu isimli şahsa tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup yazımız ekinde gönderilen duruşma zaptının 2. Ara karar uyarınca TMK 32. ve devamı maddeleri gereği bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber verilmesi ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02045696