M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar açık? Metro sefer saatleri:
Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanan vatandaşlar Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar çalışıyor? Yenikapı - Hacıosman metro hattı sefer saatleri kaç? Yenikapı - Hacıosman metro hattı sefer saatleri süresi uzatıldı mı? sorularını soruyordu. Metro İstanbul’dan Yenikapı - Hacıosman metro hattı saatlerine ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar.
İstanbul'da vatandaşların çoğunlukla kullandığı metro hatlarından olan Yenikapı - Hacıosman metro hattının sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Hat güzergahında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle 20, 21, 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz 01.00’e kadar devam edecektir." ifadeleri yer aldı.