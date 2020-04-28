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Lutiliği savunan Ankara Barosu'nu affetmediler! Siteye erişim sağlanamıyor

İslam'a uygun olarak Cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor." Diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'nun internet sitesi Aslan Neferler Tim adlı hacker grubu tarafından erişime kapandı.

2020-04-28 22:25:00 - 2020-04-28 22:28:56
Lutiliği savunan Ankara Barosu'nu affetmediler! Siteye erişim sağlanamıyor

Ana Neferler Tim isimli hacker grubu Diyanet İşleri Başkanı'na saldıran Ankara Barosu'nun sitesini hackledi. Ana Neferler Tim sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "İslam'a alçakça saldıran, Müslümanları aşağılayan basın bildirisi paçavrasını yazan "Ankara Barosu'nun sitesini erişime kapattık." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sözleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aynı zamanda tüm camilere gönderilen ve eş zamanlı okunan cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” demişti.

 

Erbaş’ın ifadeleri LGBTİ sivil toplum örgütleri, barolar ve bazı siyasetçileri harekete geçirmişti.

Lutiliği savunan baro açıklama yapmıştı

Ankara Barosu açıklamasında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur'an esaslarını hala "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak nitelendirdi.

Açıklamada; "Bizler laik, demokratik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk devleti güvencesinde yaşamak için bedel ödemek gerekiyorsa insan haklarının ve insan sevgisinin yanında; karanlığın, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyetin ise tam da karşısında durduğumuzu tarih önünde bir kez daha tüm kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz" denildi.

Ankara Barosu açıklamasında; "Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur" iddiasında bulunuldu.

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