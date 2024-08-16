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Resmi İlanlar LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Resmi İlanlar

LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-16 00:00:00 -

LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201901201912 0010 0010 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000004 4.644.246,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.644.246,53
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201901201912 0010 3080 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000004 0,00 TL 0,00 TL 4.644.246,46 TL 0,00
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201911201911 0015 0015 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000001 3.074.797,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.074.797,93
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201911201911 0015 3080 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000001 0,00 TL 0,00 TL 3.074.797,92 TL 0,00
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201901201912 0010 1084 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000004 2.512.537,34 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.512.537,34
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201911201911 0015 1084 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000001 1.921.748,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.921.748,71
9600521284 48574072276 ABDULSELAM YILDIZ MEVLANA MAH. 101118 SK. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN 201910201912 0033 3080 2023101966MJZ0000001 2023101914MJj0000003 0,00 TL 0,00 TL 4.740.992,17 TL 0,00

#ilangovtr

Basın No: ILN02074447